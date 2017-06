Flexstuderen in trek in Zwolle

Onbegrip over verschuiven koopzondagen Ikea Zwolle

3:00 Willem Tap van Intersport Daka aan het Stadionplein in Zwolle kan geen enkel juridisch argument inbrengen tegen het besluit van de gemeente Zwolle om Ikea twee koopzondagen in augustus te laten ruilen tegen twee zondagen in het najaar. Vreemd is het wel, want vorige maand werd hij gesommeerd de deuren dicht te houden.