Geen treinverkeer van Zwolle naar Groningen en Leeuwarden

Swollwacht wil debat over Zwols 'Protocol gevaarlijke honden'

2 juli Swollwacht wil een debat over het protocol bijtincidenten. Silvia Bruggencamp van de Zwolse raadsfractie wil van de andere partijen weten of zij vinden dat 'het protocol voldoende tegemoet komt aan de realiteit of dat er meer nodig is'. Dat schrijft ze in een agenderingsverzoek aan de griffie en gemeenteraad.