Geert Groteschool Zwolle: niet staken maar studie-uur met ouders

Het basisonderwijs is opgeroepen om op 27 juni een uur later te beginnen bij wijze van prikactie. De landelijke actiedag is bedoeld als uiting van onvrede over het lerarentekort, de werkdruk en het salaris van leerkrachten.

Staken niet aan de orde

Directeur Loles Bobo van de Geert Groteschool zegt achter het actiedoel te staan. ,,Maar wij als team leggen ons werk niet neer. Staken is voor ons nog niet aan de orde, maar we zijn natuurlijk wel bezorgd. Daarom willen we in dit uur samen met de ouders kijken naar constructieve oplossingen voor de toekomst. We willen denken in oplossingen, in plaats van staken en wachten totdat iemand anders het probleem oplost.''

Brainstorm

Ouders kunnen van 8.30 tot 9.30 uur meedoen aan twee brainstorms: een over de werkdruk en een over het lerarentekort. De school roept alle ouders op om erbij aanwezig te zijn. De kinderen worden om 9.30 uur verwacht. Voor dit uur moeten ouders zelf iets regelen of hun kind naar de buitenschoolse opvang brengen, die dan open is.