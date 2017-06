Gelderland kan kiezen uit 111 festivals

Het aantal festivals in Nederland is gegroeid naar een totaal van 1.572 edities vorig jaar. Vooral foodfestivals zijn in opkomst. Festivalgangers in Gelderland konden kiezen uit 111 festivals. In Overijssel ging het om 92 edities, 29 in Drenthe en 23 in Flevoland. Dat blijkt uit cijfers van Festival Atlas van de Hogeschool van Amsterdam.