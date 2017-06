Gijzelsoftware legt computersystemen Raab Kärcher plat

De computersystemen van Raab Kärcher en haar moederbedrijf Saint Gobain zijn neergehaald door een aanval van hackers. De computers zijn vergrendeld door zogeheten gijzelsoftware. Per computer wordt door cybercriminelen een losgeld gevraagd van 300 dollar. Dit bedrag moet betaald worden met bitcoins.

De leverancier van bouwmaterialen heeft 38 vestigingen in heel Nederland. Al deze vestigingen zijn getroffen door de aanval van hackers, waaronder Zwolle, Kampen, Nieuwleusen, Raalte, Apeldoorn, Emmeloord, Lelystad en Zutphen.

Doordat alle websites eruit liggen, kunnen mensen geen online aankopen doen. ,,Dit heeft gevolgen voor ons bedrijf. We hopen dat het probleem snel is opgelost'', laat een medewerker van Raab Kärcher weten. ,,Het enige wat wij nu nog kunnen doen is de telefoon opnemen. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Hoe lang dat zal duren is niet duidelijk.''

De hack sloeg eerst toe dinsdagmiddag bij glasproducent Saint Gobain in Frankrijk. Kort daarop kwamen vanuit de hele wereld meldingen van vestigingen die getroffen waren door de malafide software. Onder hen bevindt zich ook Raab Kärcher.

Leveringen niet gegarandeerd

Raab Kärcher heeft rond 14.30 uur haar klanten voor zover mogelijk geïnformeerd met een verklaring: "Raab Kärcher is vanmiddag getroffen door een algehele computerstoring. Onze specialisten zijn druk doende om de systemen te herstellen. Op dit moment kunnen wij de normale gang van zaken niet garanderen. Leveringen en het aannemen van orders kunnen in verminderde mate worden toegezegd en uitgevoerd. We kunnen niet voorzien wanneer de problemen zijn verholpen." De klanten wordt gevraagd medewerkers indien nodig op hun mobiel te bellen.

Rotterdamse Maasvlakte

Naast Raab Kärcher kampt ook containergigant Maersk momenteel met een grote computerstoring. Door de gijzelsoftware ligt het werk in de containerterminals op de Rotterdamse Maasvlakte al sinds 13.20 uur stil. Het Deense bedrijf is wereldwijd actief en heeft het hoofdkantoor in Rotterdam.

Meer bedrijven getroffen