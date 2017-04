Groninger partij: Geef traject Zwolle-Groningen aan Arriva

Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij doet die uitspraak bij RTV Noord. Sijbolts wil dat er snel een eind komt aan de overvolle treinen - vooral in het weekeinde - tussen Groningen en Zwolle. De partij vraagt daarom aan het Groninger college van B en W om over dit onderwerp in overleg te gaan met de NS.