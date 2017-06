Grote renovatie IJsseltoren langs A28 Zwolle

Moslimjongeren willen 100.000 folders in Zwolle uitdelen

7:18 De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wil komend weekeinde in Zwolle met zo veel mogelijk inwoners en voorbijgangers het gesprek aangaan over de islam. Tientallen leden van de jongerenafdeling trekken de stad in onder het motto 'ik ben een moslim, ask me anything'.