Grote stroomstoring Zwolle; 26.000 aansluitingen getroffen

Uitgevallen transformator

Volgens netbeheerder Enexis wordt de storing veroorzaakt doordat een transformator van een hoogspanningsstation is uitgevallen. Monteurs proberen de reservetransformator zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, maar het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren.

Mobiele netwerk plat

Verkeerslichten werken niet

Buiten les

Op het Deltion College krijgen studenten buiten les omdat het binnen te donker is. ,,Dat is een tegenvaller'', zegt één van de leerlingen. ,,We komen helemaal uit Dedemsvaart en Almere voor les, maar de klimaatbeheersing ligt er ook uit. Onze docent zei dat we beter buiten konden gaan zitten. Hier is het gezonder dan binnen."