Groter deel van Zwols centrum wordt sfeervol verlicht

video Nostalgie in Zwolle: Verstoppertje spelen tussen het grof vuil

17:10 Oude televisies, een stel afgedankte leren banken en nog een paar manshoge kliko's. Een vrachtwagen vol spullen van de ROVA is veranderd in de perfecte plek in Zwolle om eens ouderwets verstoppertje te kunnen spelen. Groep acht van basisschool Het Festival mocht het terrein als een van de eersten uitproberen.