Han 'de tassenman' Van Beek (75) uit Zwolle overleden

NecrologieSchooltassen, handtassen, rugtassen, reistassen en koffers. Het leven van Zwollenaar Han van Beek draaide om de tasjes, de zaak, de Grote Markt, Zwolle en zijn familie. Na een kort ziekbed overleed hij afgelopen zondag in Hospice Zwolle. ,,Het is goed zo", had hij tegen zoons Maarten en Joost van Beek gezegd.

Geboren op de Grote Markt, in het ouderlijk huis op nummer 4, op 16 april 1942. ,,Daar was hij heel trots op", zegt Maarten. ,,Dat hij midden in de stad was geboren, waar ook de zaak was gevestigd." Die zaak werd in 1935 opgezet door Wim van Beek, de vader van Han die als de oudste zoon van 6 kinderen - 3 broers en 3 zussen- op 18-jarige leeftijd in zijn vaders zaak ging werken. Twaalf jaar later volgde broer Jos. Ze werkten ruim 40 jaar samen. ,,De zaak was alles voor hen en ze deden er samen ook alles aan. Van 's morgens de deuren openen tot ze 's avonds weer sluiten."



Imperium

De tasjeswinkel groeide uit tot een 'imperium' van vijf winkels -drie in Zwolle één in Kampen en één in Hoogeveen-, een 'business point' aan de Ceintuurbaan en een webshop. ,,Mijn vader had zelf niet zoveel met al online ontwikkelingen, begreep het ook niet allemaal, maar vond onze eigen webshop geweldig", zegt Maarten.

Qua inkoop was Han een pionier. Ging als een van de eerste kleine zelfstandigen in een samenwerking met andere kleine zelfstandigen naar Italië om in te kopen. ,,Italië was zijn tweede liefde", zegt Maarten. ,,Inkopen en dan lekker eten." Daar genoot hij van, net als van de natuur. Lekker fietsen of wandelen in het bos. En hij hield van Zwolle. ,,Hij was enorm betrokken. Niet zozeer bestuurlijk of politiek actief, maar praatte mee over de Peperbus, de Grote Kerk, het CityCentrum en de Vrienden van de Stadskern." En hij was helemaal weg van het schaatsen. Niet in het minst vanwege nichtje Lotte van Beek, die prijzen in de wacht sleepte bij de Olympische Spelen. ,,Zijn oogappeltje. Hij was haar grootste fan."

Botkanker

Drie jaar geleden werd Han ziek. ,,Hij had ineens een gebroken schouder. In het ziekenhuis vonden ze het zo'n vreemde breuk dat ze hem onderzochten. Toen bleek het de ziekte van Kahler, botkanker. Ze waren er op tijd bij." Daardoor had hij nog wat 'reservetijd'. En ook die besteedde hij voor een groot deel aan 'de zaak'. ,,Hij heeft tot op het laatst nog bestellingen weggebracht. Totdat het zo'n zes weken echt minder met hem ging. En drie weken geleden werd hij bedlegerig." Han ging naar het Hospice Zwolle aan de Wipstrikkerallee. ,,We waren eerst wat sceptisch, maar het is het beste wat we hebben gedaan. Goede verzorging en een fijne omgeving." Temidden van het groen en zijn familie is hij zondag 4 juni rustig overleden.