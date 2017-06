De oproep leverde vijf ouders op, die aanschoven bij het kringgesprek. ,,We hebben heel veel steunbetuigingen gekregen, maar de meeste ouders konden niet komen vanwege hun eigen werk of omdat ze op de kinderen moesten passen'', zegt directeur Loles Bobo van de Geert Groteschool. Het team wilde graag met de ouders in gesprek omdat de problemen waar zij tegenaan lopen, niet alleen een onderwijsaangelegenheid zijn maar ook een maatschappelijk probleem.

Wery Hegge stond om half negen wél op het schoolplein. Zonder zijn kinderen die in groep 1 en 8 zitten. ,,Die zijn nog een uurtje thuis, mijn vrouw past op ze. Ik vind het goed dat de school dit gesprek organiseert en ik vind het interessant om erover mee te praten. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren, want waar leerkrachten mee te maken hebben speelt in elke beroepsgroep. Zelf zit ik in het bankwezen waar ook 75% van de tijd opgaat aan administratie en regelgeving. Misschien kunnen we samen kijken of er slimme oplossingen zijn.''