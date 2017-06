Hanzeland sprintend naar verbetering Lübeckplein

Geen negativiteit

Een werkgroep waarin onder andere de gemeente, de buurtbewoners en Harry Pierik plaatsnemen, wil aan die negatieve connectie een einde maken. Het plein, in oorsprong bedoeld voor busverkeer en daardoor groot in omvang, moet een plek worden waar mensen graag naartoe komen, in plaats van zo snel mogelijk overheen lopen.

Kunstbomen

Dat moet eind september gereed zijn. Andere plannen, zoals heuveltjes rondom de al bestaande vijvers in het midden van het plein met daarin kunstbomen, zullen misschien in een later stadium worden toegevoegd. Klein en realistisch beginnen is de insteek, stelt wijkmanager Serge Westerdiep. ,,Je merkt de scepsis over het plein. Dan kan je beter bewoners betrekken in plaats van één groot plan presenteren en zeggen: dit is het."