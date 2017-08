Helft van gemeenten betaalt te vaak te laat

,,We zijn het met sommige rekeningen niet eens, dus honderd procent zit er net niet in. Het is vooral een kwestie van zelfdiscipline bij de medewerkers en een geautomatiseerd betaalsysteem, waarin de uiterste betaaldatum duidelijk is opgenomen. Onze controller zit er bovenop. Daarnaast is men zich er hier zeer van bewust dat we moeten proberen bedrijven niet in problemen te brengen", zegt wethouder Ruud van Leeuwen over de goede resultaten in Dalfsen.