Herman Brood is weer thuis in Zwolle

videoHerman Brood krijgt vanaf Goede Vrijdag - voor in ieder geval een periode van 10 jaar - een eerbetoon in zijn geboortestad. In de 'Herman Brood Experience' tegenover De Fundatie wordt de levenshistorie van muzikant en schilder getoond.

Volledig scherm Een deel van de Herman Brood Experience. © Sander Lindenburg

De ruimte die aan Herman Brood wordt gewijd, moet maar geen 'museum' worden genoemd. ,,Dat is een groot woord", aldus initiatiefnemer Ivo de Lange, die het geheel de 'Herman Brood Experience' heeft gedoopt. De Lange laat in het 'voor een zacht prijsje' van de gemeente gehuurde pand, wisselend tientallen schilderijen uit zijn Brood-collectie zien. Verder zijn er zeefdrukken en tekeningen, foto's en persoonlijke spullen waaronder brieven, beschilderde gitaren, kledingstukken, schildersmateriaal en zelfs spuitnaalden. ,,Hij is uiteindelijk kapot gegaan aan drugs en drank, dus ook dat deel van zijn leven willen we tonen."

Films

Ook zijn er filmfragmenten. Zwollenaar De Lange, die de later veelbesproken jongen uit de Fuchsiastraat 34 al als tiener tegenkwam, draaide zelf 54 uur film van Brood. Die kwam af en toe vanuit Amsterdam in alle rust bij hem in Zwolle werken, nadat ze elkaar in de kunstwereld echt goed hadden leren kennen. ,,Van die opnamen heb ik een documentaire gemaakt."

Brood (1946-2001) vond het leuk om gefilmd te worden, vertelt hij. ,,Herman was verlegen, innemend, integer en echt heel vriendelijk. Maar zodra hij een camera zag, hing hij de malloot uit. Hij wist zich zo geweldig goed in de markt te zetten. Er werd altijd over hem geluld."

Gratis toegang