Het is bloedheet, ga sporten!

HittegolfIedereen zit geknield op de mat en kijkt naar kickboksleraar Hanieh Kamran. De training is zojuist afgelopen, het is nog ruim 25 graden buiten en binnen nog warmer. Het gutst in de zaal van Tabonon in Zwolle. Kamran raadt iedereen aan met dit warme weer een handdoek mee te nemen en genoeg te drinken, maar stoppen, pauzeren of klagen vanwege de hitte is er niet bij.

,,Het is mijn taak als leraar de sporters sterker te maken. Daarvoor ga je naar een sportschool. Het is heel goed om in de hitte of in de kou te trainen. Je lichaam gaat op de warmte reageren en leert zich aanpassen aan de omstandigheden. Daar word je sterker van. En niet klagen, dat helpt ook."

Airco

Hier en daar op de blauwe mat schitteren zweetdruppels in de avondzon. Natte haren en shirts, en rode hoofden. Een rugafdruk door de afsluitende buikspieroefeningen is nog duidelijk te zien, vlak voordat ie wordt schoongepoetst. Geen airco dus in de zaal, maar met een airco houd je het toch veel beter vol? ,,Nee, of ja vast, maar word je daar sterker van? Nee. Hitte is goed voor de weerstand, of beter, wennen aan de airco is slecht." Kamran is ervan overtuigd dat wanneer je in de warmte traint je het vervolgens in andere situaties ook beter vol houdt. Leer je lichaam zich aan te passen, dan kun je er beter tegen.

Buiten Bootcampen

Dennis Bierling gaat ongetwijfeld met zijn bootcamptrainingen in Deventer door als het warm is. De trainer van Fit support kan trainen waar hij wil en dat is met deze hitte vaak langs de IJssel. ,,Wil je fit en sterk blijven dan train je door. Als het warm is pas je je trainingsschema er op aan en zoek je de verkoeling op. Trainen in de volle zon is gewoon niet zo slim, doe het dan in de schaduw." Hij houdt rekening met de training, zo zorgt hij dat er voldoende water aanwezig is en de cliënten in de gaten houdt.

Eten

Heb je goed gegeten en krijg je voldoende vocht binnen kun je volgens beide trainers gewoon doortrainen. Onder normaal eten ziet Bierling 'gewoon' aardappels, vlees en groeten. ,,Eet normaal je vezels, je granen en voldoende fruit. Zorg dat je je mineralen binnenkrijgt en drink genoeg water over de hele dag."

Kamran ziet hetzelfde:,,Ja, je moet wel meer gaan drinken, je lichaam gaat er naar vragen dus daar moet je ook naar luisteren. Onze trainers letten op, zijn extra alert op hoofdpijn, dat soort dingen. Niet iedere sporter is het gewend en je moet als trainer op zo'n moment goed afvragen 'hoe hoog leg ik de lat?' Ik ga er wel vol op met de wedstrijdjongens daar verwacht ik van dat ze sterk zijn."