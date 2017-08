Het Zwolse geheim aan de 'Elvis Presley Boulevard'

VideoDe vergeelde Memphis Press-Scimitar van 17 augustus 1977 zit ernaast. 'The King is dead' is de eerste zin van het veertig jaar oude artikel dat bij Zwollenaar Jan Boer (70) aan de muur hangt. Maar hier swingt de koning van de rock 'n roll als in zijn beste dagen. Elvis Presley leeft, in Zwolle.

Quote Je moet er niet aan denken dat bij een brand alles verloren gaat Jan Boer Jans broer Hans wil best wel een rondleiding geven door het 'Elvis-museum', maar - en dat is een keiharde eis - het adres mag niet vermeld worden. De verzameling staat hier veelal onbeheerd, Jan is er zelf vrijwel nooit, hij woont het grootste deel van het jaar in Spanje. De collectie die hij de afgelopen decennia bij elkaar gekocht heeft, is indrukwekkend. Ontelbare lp's, cd's, boeken, oude kranten, foto's, posters en gouden platen. Hij denkt 99 procent te hebben van alles wat Elvis in beeld en geluid nagelaten heeft. In Barcelona struint Boer de Ramblas af, waar ze hem inmiddels kennen als fervent verzamelaar, op zoek naar Spaanse en Argentijnse versies van platen. ,,Je moet er niet aan denken dat bij een brand alles verloren gaat, dus ik heb hier in Spanje en bij m'n andere huis ook nog veel", zegt hij door de telefoon vanaf z'n balkon.

Punaise

Aan de buitenkant van z'n bedrijfspand in Zwolle hint alleen een blauw straatnaambordje met 'Elvis Presley Blvd' op de wereld die zich daarachter schuilhoudt. Magazine Elvis for Everyone en het zelfbenoemde vakblad It's Elvis Time heten bezoekers in de hal welkom. Op de wereldkaart aan de muur prikt een punaise in Memphis. ,,Graceland, vijf keer geweest." Eigenlijk had hij er vandaag weer willen zijn, om de Elvis Week te beleven. ,,Zes weken geleden heb ik een hartinfarct gehad, daardoor mag ik niet vliegen. Het doet me pijn om het nu allemaal op tv te moeten zien, maar ik ben blij dat ik er überhaupt nog ben."

Wall of Fame

Trap op, glazen deur door en je komt in zijn heiligdom. Ooit een doodnormaal kantoor, maar door de jaren heen opgeslokt door het ventje uit Tupelo dat zou uitgroeien tot de mondiale muziekkoning. En dan is er nog Boers Wall of Fame: een wand met tientallen 'limited editions' van gouden platen.

Gegrepen door The King op z'n veertiende - 'na een paar plaatjes' - , is de liefde in de volgende 56 jaar geen moment bekoeld. ,,Ik bewonder hem, maar aanbid hem niet. Ik bewonder z'n levensstijl, hoe hij uit een arm gezin kwam en in zijn leven alleen maar heeft gegeven. Hij is de grondlegger geweest van de muziek. Waar je ook komt, altijd is Elvis er. Ik zou niet weten welke artiest geen Elvis-fan is."

Koning

Hij mag dan steeds meer verdwijnen in het verleden, de verhalen en vermoedens dat Elvis leeft duiken nog steeds op. Boer heeft geen enkele twijfel: ,,Geloof me, de man is hartstikke dood." Maar hier, in het Zwolse privémuseum, is de koning herrezen.