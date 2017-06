Heus, even doorbijten, maar de zomer komt terug

Lees ook:

De weerman begrijpt niet dat mensen nu al klagen. ,,Vorige week was het nog allemaal hosanna met het mooie weer en nu dan is iedereen in zak-en-as''. Hij wil en kan nog geen oordeel over de zomer van 2017 vellen. ,,Of het een slechte zomer is, dat weet je pas achteraf. Of op zijn best halverwege, als je zegt: Slechter dan dit kan het niet worden, of we hebben onze portie mooie dagen wel gehad''.