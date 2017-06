Hier moet je wezen dit Pinksterweekend

Het Pinksterweekend staat voor de deur. Een extra lang weekend, waarin veel te doen is. Denk bijvoorbeeld aan Pinkpop in Limburg. Maar, er zijn ook activiteiten dichterbij huis (sommige zelfs gratis). Wij maakten een overzicht voor jou. Hier moet je wezen.

Allereerst: wat voor weer wordt het dit weekend? Is het überhaupt wel een festivalweer? Of moet je binnen zitten aan de koffie en thee? Vrijdag wordt het een zomers hoogstandje. Morgen wordt veruit de mooiste dag van de week met temperaturen rond de 27 graden. Bij de Oostgrens kan het zelfs nog een graadje warmer worden.

Zaterdag wordt het minder mooi weer. De temperatuur blijft aangenaam, 23/24 graden, maar er vallen buien. Grauw weer dus. Zondag is het weer dan al een stuk beter. Het is dan zo goed als droog. Maandag slaat wederom het weer weer om en wordt het wisselvalliger.

Kortom: ,,Zondag is de beste dag om iets buiten te doen'', zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. Maar waar moet je dan zijn?

Ribs en Blues

Het schijnt het leukste en grootste blues festival van Europa te zijn: Ribs en Blues in Raalte. Met 8.500 verkochte kaarten is de openingsavond, zaterdagavond, van het muziekfestival volledig uitverkocht. Dan treden The Beach Boys en Golden Earring op. Geen kaartje? Niet getreurd. Op pinksterzondag en -maandag is het festival gratis toegankelijk. En dan barst het feest toch pas echt los, toch?

Zwolle Unlimited

Meer van de verhalenvertellers en kunst? Dan is Zwolle Unlimited een prima festival om te bezoeken. Het evenement is verspreid over de hele binnenstad van Zwolle. Van straattheater, tot muzikanten, tot een boekenmarkt: voor ieder wat wils. Organisator Rob Bults geeft drie tips wat je moet zien dit weekend op Zwolle Unlimited. Bonus: het festival is gratis.

Pinksterfestival Brummen

Misschien iets dichterbij huis: het Pinksterfestival Brummen. Een kleinschalig festival. Een evenement dat jaarlijks terugkeert. Drie dagen lang staat Brummen in het teken van theater, kunstmarkt en een jaarmarkt met 350 verschillende kramen.

Urkerdag

Zaterdag is het Urkerdag op, je raadt het al, Urk. Op deze dag lopen veel Urkers in klederdracht. Ze bakken vis en hebben deze dag de was aan de lijn hangen, zonder wasknijpers. Oude gebruiken komen weer tot leven. Tussen 11:00 en 17:00 heerst er een gezellige sfeer in het dorp.

Buitenfestival Weerribben

Iets meer zin in de natuur? Dan is dit festival misschien voor jou geschikt. Op maandag is er van alles te doen in de Weerribben. Knutselactiviteiten (je kan je eigen nestkastje maken), uilenballen pluizen of ontdekt wat een uil eet. Ook is er actie. Zo kan je mee op de waterbeestjesafari of vaar je door de watergangen van de Weeribben.

Deventer Zomerkermis

Zaterdag trapt de Deventer Zomerkermis af. Burgemeester Andries Heidema opent de kermis. Tot 11 juni staat de kermis in Deventer. Het centrum is dan het leukste deel van de stad om te zijn. Ongeveer zeventig attracties staan dan in Deventer.

Dag van het kasteel

Tweede Pinksterdag is het de dag van het kasteel. Neem een kijkje in een van de kasteel bij jou in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan Huis Nieuwe Rande in Diepenveen. De entree is gratis en je bent vanaf 10:00 welkom. Ook kasteel De Haere in Olst is deze dag open voor publiek. Wil je weten welke kastelen jij kan bezoeken? Check het hier. Ook is er een pinksterfair bij kasteel Cannenburgh in Vaassen. Er worden gratis rondleidingen geven in moestuinen die door vrijwilligers worden onderhouden. Leuk detail: voor een prikkie zijn er dan ook zaden en stekkies te koop.

Summer Fair Ommen

Ook in Ommen is er tijdens Pinksteren een fair. Vier dagen lang staat deze fair in het teken van Huis en Hof. Een leuk weekenduitje in de tuinen van Landgoed 'Het Laer' in Ommen.

Opwekking

Duizenden christenen trekken dit weekend naar de polder voor de Opwekkingsconferentie. De 47e Opwekking heeft als thema ‘Gods Geest geeft LEV’. Ruben Flach, directeur van de stichting Opwekking: ‘In het thema van dit jaar komt de Geest van God nadrukkelijk naar voren.

Wijnfestival Zwolle

Heb je meer zin om aan de zuip te gaan tijdens Pinksteren? Dan moet je zondag op het Grote Kerkplein in Zwolle wezen. Daar vindt namelijk het Zwolse Wijnfestival plaats. Er zijn onder andere masterclasses van wijnproducenten en sommeliers. Daarnaast is er ook genoeg eten, en uiteraard: wijn. Een echte verwennerij op eerste Pinksterdag.