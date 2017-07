Hoe was de 'Summer of love' hier?

Natuurlijk, wij hadden hier Boudewijn de Groot, die zong over het 'Land van Maas en Waal', maar de echte flowerpower-sfeer was toch in San Francisco te vinden. De Amerikaanse Scott McKenzie raakte met zijn ode aan de Amerikaanse stad aan de westkust precies het juiste gevoel.

Bloemenkinderen

