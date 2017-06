Hoosbuien zetten straten blank

Op de Katwolderweg op het industrieterrein Voorst A in Zwolle moest de brandweer in actie komen om het water weg te pompen. Naar verwachting houden de buien nog even aan. Het KNMI heeft Code Geel uitgegeven voor Overijssel tot 17:00 uur. Eerder vandaag was er ook sprake van het onder water lopen van de tunnel bij het station van Harderwijk en een huis in Apeldoorn dat door overvloedige regenval onder water kwam te staan. Ook in Raalte was het mogelijk om te pootje baden in de straten.