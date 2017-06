Hoosbuien zorgen voor wateroverlast

videoKNMI had met code Geel eerder vandaag gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden en die zijn ook uitgekomen. Boven de Veluwe en Zwolle was sprake van een wolkbreuk, waarbij straten en tunnels in korte tijd volliepen.

Om even na drie uur werd de brandweer opgeroepen om water weg te pompen bij Hulst Computer Systems in Zwolle.

Op de Katwolderweg op het industrieterrein Voorst A in Zwolle moest de brandweer in actie komen om het water weg te pompen. Naar verwachting houden de buien nog even aan. Het KNMI heeft Code Geel uitgegeven voor Overijssel tot 17:00 uur. De brandweer werd ook opgeroepen voor het leegpompen van een kelder aan de Koningin Wilhelminastraat.

Korhoen in Raalte-noord blank na wolkbreuk.

,,Het zijn de enige twee meldingen geweest waar de brandweer IJsselland bij is geweest. Er waren wel meldingen bij de gemeenten van ondergelopen straten, maar daarbij was onze hulp dan kennelijk niet nodig. Het is dan ook wel wat anders als er zodanige regenval is dat de riolering het niet aankan en het laagste punt opzoekt bij een computerbedrijf of in een woning", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland weten.

Ga jij zo naar huis? Succes in de regen 😉#tunneltje Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 8:13 PDT

Ook de organisatie van Lepeltje Lepeltje in Zwolle had last van de regen. Bij de opbouw van het festival sijpelde het water van de tentdoeken af terwijl sterke mannen en vrouwen de muziektent optuigen. Vanaf donderdag is het vier dagen foodtrucken en relaxmuziek luisteren, en woensdag belooft niet veel goeds. Toch is Bart Niezen van het festival goed gemutst. ,,Her en der zijn wel overkappingen en we hebben de horeca gevraagd of ze zelf wat overkappingen kunnen regelen, maar de voorspellingen zijn voor twee van de vier dagen goed. Dus komt wel goed."

Eerder vandaag was er sprake van het onder water lopen van de tunnel bij het station van Harderwijk en een huis in Apeldoorn dat door overvloedige regenval onder water kwam te staan. Ook in Raalte was het mogelijk om te pootje baden in de straten.

