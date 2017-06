Hornbach Zwolle gaat in maart of april 2018 open

De Hornbach in moet in maart of april van volgend jaar open gaan. De nieuwe vestiging gaat lokale zzp'ers inhuren voor de eigen montageservice.

De nieuwe Hornbachvestiging aan de Blaloweg in Zwolle moet in maart of april 2018 opengaan. ,,Tot nu toe verloopt de bouw volgens plan. We zijn in maart begonnen met de heiwerkzaamheden en inmiddels zijn we met de hoofdbouw bezig. Het gaat tot nu toe allemaal erg voorspoedig en volgens planning", verklaart expansiemanager Jacqueline Tijchon. De werkzaamheden aan de aanduidingsmast die de winkel voor bezoekers vanaf de snelweg zichtbaar moet maken, zijn ook begonnen.

Extern personeel

De Zwolse Hornbach wordt de veertiende in Nederland. De vestiging moet zo'n 300 banen opleveren. ,,De helft van die mensen is direct bij ons in dienst, de andere helft werkt indirect voor ons. Voor alles wat eigenlijk niet met de verkoop van schroeven en dergelijke te maken heeft, huren wij extern personeel in. Hierbij moet je denken aan de catering of voor de schoonmaak", licht Tijchon toe.

Voor de werving van eigen personeel is Hornbach in gesprek met de gemeente Zwolle en het werkplein, om zo werklozen aan een baan te helpen. Wanneer de exacte wervingsprocedure precies start, kan Tijchon nog niet zeggen. ,,Wel zijn we bezig met het opzetten van een website hiervoor."

Montageservice

Ook worden er Zwolse zzp'ers ingehuurd door de Hornbach voor de montageservice die het bedrijf heeft. ,,Als mensen het product dat ze ons kopen thuis gemonteerd willen hebben, bieden wij daarbij een montageservice aan. Die montage wordt dan gedaan door iemand die wij inhuren. Die service gaan wij ook in Zwolle bieden en daarom huren wij zzp'ers uit de regio hiervoor in."