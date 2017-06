Roken van hortensia-toppen is levensgevaarlijk, stelt het Trimbosinstituut. Onder meer in Zwolle en Doornspijk zijn hortensia- dieven actief. Ze knippen bij nacht en ontij de toppen van de plant, vermoedelijk om er high van te worden. ,,Ga liever naar coffeeshop."

Bij kwekerij De Stadsweiden in Harderwijk zijn de hortensia's deze weken niet aan te slepen. ,,Moederdag komt eraan. Dat betekent internationale topdrukte", legt Marian van Straaten uit. De hortensiakwekerij is nog nooit bezocht door knippers met kwade bedoelingen. ,,We kunnen ons niet voorstellen dat je er zo vrolijk van wordt. Ja, van de bloemen." Of ze zelf ook de proef op de som heeft genomen? ,,Ik hou het lekker bij een gerookte paling en een sneetje brood."

Aziatische variant

Toch is het geen fabeltje. Volgens Eva Ehrlich van het Trimbos-instituut, dat aan drugmonitoring doet, zijn er inderdaad soorten die een stof bevatten die verdovend zou kunnen werken. ,,Het gaat om Aziatische varianten die in Nederland nauwelijks voorkomen. Er zitten serieuze risico's aan verbonden", vertelt Ehrlich. Die hebben te maken met het aanmaken van cyanide door de hortensia. Krijg je daar veel van binnen, dan kan het voor klachten als misselijkheid, maagpijn, braken en diarree zorgen. ,,Maar ook voor verlammingsverschijnselen en voor een acute hartstilstand."

Cijfers zijn er niet. Bij het Trimbos-instituut heeft zich nog nooit iemand gemeld die werkelijk hortensiatoppen heeeft gerookt. Eigenaar Peter Kalischewski van de Deventer smartshop De Stoelendans moet keihard lachen als hem wordt gevraagd naar de werking van de hortensia. ,,Elk voorjaar komt het weer terug. Kranten schrijven erover, waarop allerlei idioten die hortensia's beginnen te knippen. Vaak zijn het gewoon jongeren die zich vervelen", denkt Kalischewski. ,,Ga dan gewoon naar de coffeeshop."

Hij bevestigt dat alleen de Aziatische soorten een licht hallucinerend effect kunnen bezorgen. ,,De normale hortensia's die hier groeien, hebben dat effect niet. Worden mensen er dan toch high van? Misschien, door het verwachtingspatroon. Ik was laatst in Amsterdam en zag mensen de smartshop uitlopen met lolly's van vezelhennep. Daar zit de werkzame stof THC niet in. Maar die lui gingen me een partij hard!"

Ufo's

Op internet en in de krantenarchieven barst het van de theorieën over de hortensiaknippers. Het zou om woelmuizen met scherpe tanden kunnen gaan, wordt soms stellig beweerd. En website Niburu houdt er een alternatieve theorie op na: 'Wie weet zit er in de plant wel degelijk een stof die voor een bepaald buitenaards ras belangrijk is', schrijft de site. De ufo's die in het Nederlandse luchtruim cirkelen, zouden dan de snoeimachines zijn 'die de plant oogsten en naar het moederschip brengen'.

Niets van dat alles, weet Jetty Bossenbroek uit Doornspijk uit eigen ervaring. In haar achtertuin wordt al jarenlang de hortensia gekortwiekt. ,,Een vrachtwagenchauffeur heeft ze eens betrapt. Ze hadden zo'n mijnwerkerslamp op hun voorhoofd en een rugzak op de rug. Maar die man heeft nooit beseft dat het hortensiaknippers waren. Dan had hij de politie wel gebeld", vertelt Bossenbroek. ,,Ze zijn hier niet zo lang geleden nog geweest."