Zwolle stopt vergoeding oud papier aan clubs en scholen

16:03 Scholen en verenigingen in de gemeente Zwolle verliezen hun oud-papiervergoeding. Het college van burgemeester en wethouders wil de regeling in drie jaar afbouwen, omdat de inzet van de clubs in geen verhouding meer staat tot de opbrengsten van in totaal 180.000 euro.