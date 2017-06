Isala tekent contract met Elekta voor zorg bij kanker

Met een upgrade van de bestaande versnellers worden niet alleen de nieuwste technieken toegepast, zoals in een kortere tijd een hogere dosisafgifte, maar wordt ook de uitwisselbaarheid van de versnellers vergroot, waardoor de apparatuur beter kan worden ingezet. Naast de upgrade bevat de overeenkomst onder meer verschillende moderne Versa HD™ bestralingsapparaten, MOSAIQ® workflow software, een managed services contract en een Leksell Gamma Knife® Icon™ radiochirurgiesysteem, waarmee het mogelijk is met de hoogst haalbare precisie tumoren in het hoofd met een zeer hoge, maar veilige dosis te bestralen.

Gabriël Paardekooper, radiotherapeut-oncoloog en voorzitter van de afdeling Radiotherapie van Isala: ,,Deze technologiesamenwerking met Elekta zal ons helpen onze oncologievisie verder te realiseren. Met de upgrade van de bestaande versnellers zorgen we er niet alleen voor dat we onze patiënten de best mogelijke behandeling bieden, maar kunnen we ook onze werkprocessen optimaal inrichten. Tevens kunnen we patiënten met hersentumoren en complexe neurologische afwijkingen behandelen met de meest precieze technologie die er bestaat.”