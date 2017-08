Jaar geleden al signalen over tekorten bij Het Zand

De Raad van Toezicht van zorgspectrum Het Zand in Zwolle blijkt ruim een jaar geleden al getipt te zijn over financiële problemen bij de instelling voor ouderenzorg in Zwolle, Nieuwleusen, Staphorst, Heino en Wijhe. Een daaropvolgend onderzoek bracht niets verontrustends aan het licht.

Onlangs bleek echter tóch een tekort van 2,7 miljoen over 2016. Een reorganisatie met banenverlies moet de zorginstelling er weer bovenop helpen, zo bleek eerder deze week.

Voorzitter Ivo Matser van de Raad van Toezicht kondigt nu een nieuw onderzoek aan. ,,We willen weten wat er gebeurd is, wie wat wel of niet gedaan heeft en hoe de financiële administratie eruit ziet. Is het zo dat mensen meer wisten en dat niet of verkeerd meldden, of heeft het te maken met de manier waarop de organisatie is ingericht?'' Hij verwacht dat de Raad van Toezicht binnen enkele weken een extern bureau opdracht kan geven voor zo'n onderzoek.

Geen enkele indicatie

De Raad van Toezicht werd in de zomer van 2016 vanuit de organisatie getipt. ,,Het signaal was: 'het gaat niet zo goed als jullie denken'. Dat vonden wij vreemd omdat we net het jaarverslag van 2015 goedgekeurd hadden, met daarin geen enkele indicatie voor problemen.'' De RvT besloot een bestuursadviseur te benoemen, die enkele maanden de financiën doornam en eind 2016 met zijn bevindingen kwam. ,,Daar bleek niets verontrustends uit.''

Enkele weken geleden kwam toch de aap uit de mouw: er blijkt een miljoenentekort te zijn. Deels veroorzaakt door een cao-nabetaling maar ook door het leveren van te veel zorg in 2016 die niet vergoed werd door verzekeraars. Dat duidt er volgens Matser op dat de administratie intern niet goed op orde was.

Schuldigen