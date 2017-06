Junior Kamer viert 50-jarig bestaan met Hanzebal

Een galadiner met feestavond in De Spiegel, is dat niet heel exclusief?

,,Dat valt wel mee hoor. We houden eerst een middag voor oud-leden en daarna hebben we een diner en een feestavond, waarvoor we ons netwerk hebben uitgenodigd. Ook zijn er kaarten te koop voor iedereen, het diner is al uitverkocht, de feestavond nog niet. De opbrengst is voor het goede doel, dit jaar het Ronald McDonald Huis."

Wat is de Junior Kamer?

,,We zijn een soort serviceclub, waarbij jonge ondernemers in verschillende functies samenkomen. We steunen elkaar en begrijpen elkaar goed doordat we allemaal in dezelfde fase zitten. We hebben maandelijks een avond samen en hebben daarnaast ook bedrijfsbezoeken en de meeste leden zijn ook actief in onze commissies."