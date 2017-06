Justitie vermoedt meer in zaak gestolen luxe auto’s in Zwolle

De aanvankelijk gescheiden politieonderzoeken kwamen bij elkaar, wat uiteindelijk leidde tot de arrestatie van L. Alsmede van Idris M., de voormalige eigenaar van het afgebrande restaurant Da Vinci aan de Oude Vismarkt. Het Openbaar Ministerie heeft sterke aanwijzingen dat ze in georganiseerd verband diefstallen pleegden van dure auto’s. Auto’s van het type ‘snelle voertuigen’, die gebruikt worden bij zware misdrijven, meldde de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Zwolle.

Eis: 9 maanden cel

Het georganiseerde verband kon de aanklager niet aantonen, en dat stond ook niet in de tenlastelegging tegen L. en M. Het ging nu slechts om diefstallen of heling van twee BMW’s en een Volkswagen GTI. De zaak tegen M. ging niet door vanwege omstandigheden van diens advocaat. Tegen L. is negen maanden cel geëist.

De twee BMW’s zijn in juli vorig jaar gestolen in Duisburg. Daags erna is L. in Zwolle in een van die voertuigen gesignaleerd. De Zwollenaar gaf toe dat hij er in gereden heeft, maar zei niet te weten dat de auto gestolen was. “Ik mocht er van twee jongens even in rijden’, luidde zijn verklaring. Hij wilde echter geen namen noemen om geen moeilijkheden met ‘die jongens’ te krijgen. ‘Ik heb de agenten wel gezien hoor, toen ze me achtervolgden. Ik ben zelfs nog gestopt. Dat zou ik toch niet doen als het foute boel was?’ De agenten -in burger- maakten zich volgens L. uit de voeten.

Peilbaken