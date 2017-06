Kangoeroe op het spoor ontregelt treinverkeer tussen Zwolle en Meppel

'Enge hond' kan preventief onderzocht worden in Zwolle op gevaar voor omgeving

6:31 Wie bang is dat een hond van iemand uit de buurt gevaarlijk is, kan daar voortaan melding van doen vóórdat er een bijtincident heeft plaatsgevonden. Dat is een nieuwe maatregel in het 'Protocol gevaarlijke honden' van de gemeente Zwolle.