Kantoorgebouw GGD IJsselland goed voor Erfgoedprijs

,,Er is gekozen voor kwaliteit en zorgvuldigheid, dit is onder meer terug te zien in de materiaalkeuze en afwerking. De hoofdentree aan de Zeven Alleetjes is weer in ere hersteld zoals de architecten dit tientallen jaren geleden bedachten. Ook is de indrukwekkende trap en hal met glas-in-lood raam weer zichtbaar voor bezoekers'', aldus beide gemeentes in een persbericht.