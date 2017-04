Kat ophalen bij asiel? Dat gaat even niet

,,Het is tamelijk uniek'', zegt bedrijfsleider Cees Vis. Een nadere blik op de cijfers leert overigens dat er nog steeds meer katten dan honden in het asiel verblijven: 25 katten tegenover 15 honden. Maar het verschil is dat geen van de katten op dit moment naar een nieuwe eigenaar kan. Ze zitten allemaal in quarantaine; een verplichte 'wachtperiode' in verband met inentingen. Van de 15 honden kunnen er 12 zo met een nieuw baasje mee.

Illusies

Het asiel maakt deze opmerkelijke situatie niet vaak mee. ,,We zien dat het aantal zwerfkatten op dit moment laag is. Er komen er minder binnen dan je normaal zou verwachten in deze tijd. Overigens maken we ons geen illusies'', zegt Vis, ,,want het voorjaar is begonnen en daarom verwachten we dat het aantal nestjes binnenkort snel gaat stijgen. Daar tegenover staat dat het aanbod van honden relatief groot is. Dat komt onder meer doordat we sinds 1 januari een groter werkgebied hebben. Ommen en Hardenberg zijn er bijgekomen. Verder worden ook honden van buiten het werkgebied aangeboden. Er zijn zelfs mensen die vanuit de Randstad komen om bij ons afstand te doen van hun hond. Kennelijk is dit een asiel waar mensen vertrouwen in hebben.''