Keniaanse toplopers mikken op parcoursrecord in Zwolse Halve Marathon

,,Ik hoop morgen goed te lopen”, vertelt Kimetto, daags voor het loopspektakel op een speciaal belegde persconferentie in Grand Hotel Wientjes. ,,Mijn knieblessure is genezen en ik voel me gelukkig weer fit. Als alles meezit, is alles mogelijk.”

Record

Mengich toont zich iets spraakzamer. De Keniaan is vastberaden zijn eigen toptijd (1:00:37) aan te scherpen. ,,We hebben een sterk team. Als we samenwerken, is een parcoursrecord zeker mogelijk. Misschien kan het dan zelfs binnen het uur.”

Kimetto vestigde op 28 september 2014 een nieuw wereldrecord op de marathon met een tijd van 2:02:57. Het is een record dat nog altijd niet verbroken is. Volgens de 33-jarige Keniaan kan het zelfs nog sneller. ,,Ik denk dat ik daar nog wel zeven seconden van af moet kunnen halen.”

Naast Kimetto en Mengich is Daniel Wanjiru eveneens van de partij in Zwolle. Wanjiru was onlangs de snelste in de marathon van Londen. Voor de snelle mannen klinkt morgen exact om 20.15 uur het startschot. De dames gaan zeven minuten en 45 seconden eerder van start. Dat is het verschil tussen het parcoursrecord bij de mannen en de vrouwen.

Wennemars

Aan de tafel zaten ook oud-schaatser Erben Wennemars en schrijver Abdelkader Benali. De twee gaan na een onderlinge weddenschap morgen de strijd aan met elkaar. Of deze in het voordeel van Wennemars beslecht wordt, is nog maar de vraag. ,,Ik rijd morgen eerst de fietstocht Limburgs mooiste en stap daarna meteen in de auto naar Zwolle.”