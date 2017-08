Kijk uit! Uw balkon staat wellicht op instorten

Van Zwolle tot Breda en van Ermelo tot Venlo zijn de afgelopen maanden honderden balkons aan flatgebouwen en woningen gesloten. Omdat de constructie zó zwak is, dat instortingsgevaar dreigt. Meest recente voorbeeld is Ermelo, waar afgelopen vrijdag de balkons van 142 woningen werden afgesloten omdat de betonconstructie gebreken vertoont. Woningcorporatie UWOON neemt geen enkel risico en draaide de deuren naar alle balkons op slot.

‘Ermelo’ staat niet op zichzelf; de afgelopen maanden werden balkons in diverse steden tot verboden gebied verklaard vanwege instortingsgevaar. Afgelopen mei deed woningcorporatie Openbaar Belang dat met 150 onveilige balkons van flats in Zwolle. ,,Heel onhandig in de zomer, dan ben je voor verkoeling toch afhankelijk van je balkon”, zegt Chafik Chnachi, die een portiekflat bewoont aan de Assendorperdijk. ,,Ik kom er niet meer op, alleen heel af en toe om de was op te hangen”, vertelt Chnachi. ,,Toevallig kreeg ik vandaag een VVV-bon van tien euro van de corporatie. Ter compensatie van de overlast...”

De gebreken kwamen dit voorjaar aan het licht toen Openbaar Belang alle ‘uitkragende’ - zwevende - balkons die voor 1970 zijn gebouwd liet inspecteren. ,,We hebben veel meer balkons onderzocht, maar 150 bleken niet veilig. Deze zijn recent van stempels voorzien waardoor bewoners weer veilig hun balkon kunnen betreden”, vertelt Hetty Bruins van de Zwolse corporatie.

Gevaarlijke balkons op de Assendorperdijk waar Chafik Cnassi even de stutten bekijkt en wel gewoon nog de was ophangt.

Instortingen Leeuwarden

In mei 2011 stortten vijf galerijen van een flat in Leeuwarden in. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De galerijen bleken volledig doorgeroest, waardoor ze ‘spontaan’ onder hun eigen gewicht bezweken. Na het incident in Leeuwarden verplichtte het ministerie van Wonen - op aandringen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - eigenaren van vergelijkbare galerijflats om hun balkons te laten inspecteren. Daarvoor hadden ze tot 1 juli de tijd. ,,De verplichte inspectie geldt voor circa 1.000 galerijflats die zijn gebouwd tussen 1950 en 1970”, vertelt VNG-woordvoerder Edward Ernst. ,,Of alle duizend galerijflats inmiddels zijn onderzocht, weten wij niet. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.”

Volgens directeur Bob Gieskens van de Vereniging Nederlandse Constructeurs is het balkononderzoek bij duizend galerijflats een druppel op een gloeiende plaat. ,,Er zijn in Nederland na de Tweede Wereldoorlog heel veel flats en woningen met zwevende balkons gebouwd. Het gaat om duizenden, misschien wel tienduizenden, balkons die vaak amper zijn onderhouden en waar we nu gewoon niet van weten wat de technische staat is. In theorie kan er van alles mis mee zijn. Wij pleiten ervoor dat het ministerie de inspectieplicht uitbreidt naar álle zwevende balkons die voor 1970 zijn gebouwd.”

Volledig scherm Balkon aan de Gelreweg in Ermelo.

Onrust

Dat advies geeft ook de Vereniging Eigen Huis aan haar leden. Iedere keer als het sluiten van onveilige balkons in het nieuws komt, bellen leden bezorgd op. ,,Er ontstaat dan onrust”, vertelt woordvoerder Hans André de la Porte. ,,In de wederopbouwperiode was het mode om dit soort zwevende balkons te bouwen. Nu weten we dat die onveilig kunnen zijn. Door vocht, vorst en slecht onderhoud ontstaat betonrot en wordt de wapening aangetast.”

Vereniging Eigen Huis adviseert leden met een zwevend balkon dringend om een inspectie te laten uitvoeren. De la Porte: ,,Mensen moeten beseffen dat een woning van dertig, veertig jaar oud niet vanzelfsprekend in goede staat blijft. Daarvoor is onderhoud nodig en regelmatige inspectie.”

