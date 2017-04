Klap dreunt na voor café-eigenaar in Zwolle

Gemeente Zwolle

Als het aan de gemeente ligt gaat op 12 april aanstaande de deur dicht van wat op de website wordt omschreven als 'een gezellig bruin café met een terras'. De reden: de eigenaar is vorig jaar door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke boete wegens mishandeling. Daarbij komt dat er in het café illegale pokertoernooien zouden hebben plaatsgevonden. De drank- en horecavergunning wordt ingetrokken.

Eigenaar

De café-eigenaar zegt dat hij bedreigd werd door bezoekers, en zelf eerst een klap in de rug en de nek kreeg. Bij het uitzetten van de gasten deelde hij een klap uit, die werd geregistreerd door een bewakingscamera. De maatregel van de gemeente tot sluiting van het café is buitenproportioneel, vindt zijn advocaat.

Wat betreft de pokertoernooien: daarvan was de gemeente al lang op de hoogte. In 2014 heeft de politie op verzoek van de gemeente er nog filmopnamen van gemaakt. Of het illegaal was, moet nog worden uitgezocht.