Kruising Nieuwe Veerallee afgesloten

De kruising was al gedeeltelijk afgesloten vanwege de reconstructie van de Willemskade. Automobilisten konden nog wel via de Nieuwe Veerallee en de Westerlaan het centrum bereiken, maar aankomend weekend kan er helemaal geen verkeer meer langs. Zelfs voor voetgangers is de kruising verboden terrein.

Tijdens de afsluiting van zaterdag 17 juni 7.00 uur tot maandag 19 juni 5.00 uur, vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats rondom de spoorwegovergang en wordt er in de Westerlaan een gasleiding verlegd. Vanaf zaterdagavond 20.00 uur is de kruising ook voor fietsers en voetgangers niet meer toegankelijk. Zij kunnen fietsen of lopen via de Van Karnebeektunnel.