Kunstenaar Ronald Westerhuis wint Zwolse Johan Cele Award

De tiende Johan Cele Award is een prooi geworden voor de Zwolse kunstenaar Ronald Westerhuis. Hij kreeg zaterdagavond een cheque van 10.000 euro en een beeldje van Cele.

De Johan Cele Award wordt (bijna) jaarlijks uitgereikt door de Lionsclub Zwollerkerspel. De prijs is een waardering voor een persoon of instelling die Zwolle op de kaart heeft gezet. Daarbij gaat het om prestaties van sociaal-economisch, cultureel of maatschappelijk belang.

Rijtje

,,Dit had ik echt niet zien aankomen", reageert Westerhuis. ,,Als ik zie in welk rijtje ik nu kom, voelt dat wel als een extra grote waardering." Eerder wonnen bijvoorbeeld Ralph Keuning (directeur van museum De Fundatie), ondernemer Wim Waanders van boekenkerk Waanders in de Broeren en voetbalclub PEC Zwolle deze prijs.

Gevel

Het bedrag van 10.000 euro mag Westerhuis vrij besteden. Hij wil het 'ten goede laten komen aan de stad'. ,,Eind dit jaar wil ik een galerie openen in ons pand aan de Willemsvaart. De gevel moet nog aangepakt worden, daar ga ik dit geld voor gebruiken."

MH17

Westerhuis maakt grote roestvrijstalen beelden die wereldwijd te bewonderen zijn. Hij heeft een atelier in Zwolle en Shanghai. Een eervolle klus voor de 45-jarige Zwollenaar is het ontwerpen van het nationaal monument MH17, dat 17 juli in Vijfhuizen (nabij Schiphol) wordt gepresenteerd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp met de MH17.

Johan Cele Talenten Award

Niet alleen werd de Celeprijs - vernoemd naar de Zwolse onderwijsvernieuwer - uitgereikt, voor het eerst was er ook een onderscheiding voor beloftes. Esmée Pater werd de winnaar van deze Johan Cele Talenten Award. De 26-jarige Pater timmert als jonge ondernemer aan de weg. Als studente richtte zij stagerecensies.nl op, een website waar studenten stage-ervaringen uitwisselen. Daarnaast is zij de initiatiefnemer van de website Jobsome.nl. Hierop beoordelen werknemers hun werkgever, vergelijkbaar met de manier waarop mensen hun vakantie beoordelen op Zoover.nl. Ook kunnen bedrijven zich presenteren op deze beoordelingswebsite. Met beide bedrijven viel de Zwolse eerder al in de prijzen. Zo werd ze onder meer Studentenondernemer van het Jaar. Pater is sinds kort ook directeur van het digitale castingbureau iCasting. De Johan Cele Talenten Award bestaat uit een oorkonde en een geldprijs van 2.000 euro.