Kunstwegen slaat nieuwe weg in

Mixstore Pistache verhuist naar overkant

8 augustus Mixstore Pistache gaat verhuizen. Dit meldt de zaak op haar website. De winkel nam in 2015 haar intrek in het voormalige pand van boekhandel Waanders op het Eiland en verhuist volgende maand naar een grotere ruimte aan de overkant. Het pand waar eerder Its gevestigd was.