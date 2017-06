Leger des Heils opent tweede werkcentrum in Zwolle

,,Deze tafels gaan wij maken", wijst John Verhoeff (57) enthousiast aan. Hij is één van de deelnemers die werken in het nieuwe werkcentrum van het Leger des Heils aan de Marsweg 40 in Zwolle. ,,Deze constructie heb ik zelf bedacht, ik zag het ergens voorbij komen en wilde weten hoe ik het zelf kon maken, dus heb ik het uitgezocht."

Houtbewerkingscentrum

Hij werkt inmiddels al twee jaar in het houtbewerkingscentrum van het 50I50 workcenter van het Leger des Heils, nadat hij wegens omstandigheden werkloos raakte en in een woonvoorziening van het Leger des Heils terechtkwam. ,,Ik heb het hier heel erg naar mijn zin en vind het werk erg leuk om te doen."

De houtbewerkingsafdeling is niet de enige afdeling in het pand. Sinds kort is er ook een restaurant, productieafdeling, een sportruimte en een ruimte voor vergaderingen toegevoegd. ,,Eerst huurden we alleen de houtbewerkingsafdeling van dit pand, dat eerst een opleidingsinstituut voor bouwbedrijven was. Beetje bij beetje hebben we dit gebouw en in gebruik genomen totdat we nu het hele pand huren", verklaart Dik van den Hoek, directeur van het Leger des Heils Overijssel.

Werkplekken

De locatie aan de Marsweg, die sinds twee weken volledig in gebruik is, is het tweede werkcentrum van het Leger des Heils in Zwolle. Het andere werkcentrum is gevestigd aan de Dijkstraat. ,,We hebben dit centrum geopend, omdat het pand aan de Dijkstraat tijdelijk is en we niet precies weten hoe lang we daar nog in kunnen blijven. Dit nieuwe centrum heeft plaats voor minder deelnemers, maar dan hebben we dit in ieder geval iets achter de hand. Bovendien is er ook voldoende vraag naar werkplekken om een extra werkcentrum te openen."

Psychische problemen

In het pand werken niet alleen mensen die in behandeling zijn bij het Leger des Heils, maar ook mensen die vanuit andere organisaties bij het werkcentrum van zijn terechtgekomen. ,,De mensen die bij het Leger des Heils onder behandeling zijn hebben vaak te maken met complexe problematiek, zoals verslavingen, psychische problemen en schulden. Door ze hier te laten werken krijgen ze daginvulling en dat is erg belangrijk voor hun ritme en om te voorkomen dat ze terugvallen in oud gedrag. Het is de bedoeling dat ze hier juist stappen vooruit maken. Ook raken mensen op deze manier beter betrokken bij de samenleving."

Normale baan

Zo'n tien procent van alle deelnemers stroomt uiteindelijk door naar een 'normale' baan of naar een vrijwilligersbaan. ,,Dat is niet voor iedereen het doel. Voor sommigen is het al heel wat dat ze hier elke dag zijn, maar het is niet zo dat alles vrijblijvend is. Soms hebben wij een opdracht van een ander bedrijf en dan moet de bestelling wel op een bepaalde dag af zijn", legt Van den Hoek uit.

Met de open dag van vandaag wil het werkcentrum zichzelf vooral laten zien aan de bedrijven in de buurt . ,,Met de broodjesservice in ons restaurant hopen we werknemers van bedrijven hier uit de buurt op het bedrijventerrein naar ons restaurant toe te trekken. Bovendien hebben wij in dit gebouw ook vergaderruimtes die te huur zijn. Ook hopen wij met de bedrijven te gaan samenwerken, zodat deelnemers van ons daar misschien stage zouden kunnen lopen."

Open dag