Liefde voor ‘oude wielrennen’ tijdens ciclostorica Gruppetto

Hoe kom je aan deze fiets? ,,Die heb ik uit Parijs laten komen en is gemaakt in 1913. Ik ben vorig jaar door de organisatie uitgedaagd: 'De prijs voor best gesoigneerde deelnemer ga je niet twee jaar achter elkaar winnen.' Daar ga ik dus wel voor. Ik heb mijn baard afgeschoren en deze snor gespaard. In mijn borstzakje zit een pot snorwax om de krul bij te werken. Mijn kleding is in jaren twintig stijl en afgestemd op de kleuren van de fiets."



Wat hebben de deelnemers gemeen? ,,Het gaat er niet om wie de snelste is, maar om de liefde voor oude fietsen. Dan komen we terug op dit plein, drinken bier en vertellen sterke verhalen. Dat maakt het mooi."



Is er vooraf doping gebruikt? ,,Ja, zeker. Als wijn ook onder doping valt."