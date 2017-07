Man scheurt met 223 km/u over de A28

Overvaller taxichauffeur veroordeeld tot zeven jaar cel

14 juli De 33-jarige Diego U. uit Hengelo is veroordeeld tot zeven jaar cel, voor een gewelddadige woningoverval in Zwolle, heling en drugsbezit. Hij is echter vrijgesproken van moord op een man uit Enschede. Er was bij elkaar achttien jaar cel tegen hem geëist.