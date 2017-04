Meer grond voor asperges en eerder het witte goud op je bord

Meer landbouwgrond in Nederland werd afgelopen jaar gebruikt voor de aspergeteelt. 3,8 duizend hectare werd gebruikt om de seizoensgroente te kweken. Dat is ongeveer even groot als het waddeneiland Vlieland. Terwijl in de rest van Nederland de landbouwgrond voor aspergeteelt toenam, nam deze af in Gelderland. Daar werd 31 hectare gebruikt voor de seizoensgroente. In 2015 was dat 35 hectare.

In Limburg en Noord-Brabant wordt de meeste grond gebruikt voor de aspergeteelt. In de zuidelijke provincies wordt steeds meer grond vrijgemaakt voor de asperge. Overijssel is de derde leverancier van de groente. In deze provincie is 38 hectare landbouwgrond beschikbaar voor de groente. Dat zijn ongeveer 76 voetbalvelden. Flevoland is een van de provincies waar het minst asperges worden geteeld. Slechts 6 hectare grond is daar beschikbaar voor 'witte goud': de bijnaam van de groente.