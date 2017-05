Meer werk in de bouw in Overijssel en Gelderland

Het aantal werklozen in de bouw in Overijssel en Gelderland daalt sterk. Aanleiding is de aantrekkende economie, maar ook het voorjaar zorgt voor meer vraag naar bouwvakkers. De bouw is een sector waar het seizoen een belangrijke rol speelt in de werkgelegenheid.

Het aantal nieuwe ww-uitkeringen aan bouwpersoneel daalt fors, maar ook gaan ww'ers met een bouwberoep het vaakst binnen één jaar weer aan het werk.

Vooral veel bouwvakkers, maar ook schilders, metaalspuiters en timmerlieden vinden sneller een baan dan voorheen. Het aantal nieuwe ww-uitkeringen in de bouw in het eerste kwartaal van het jaar daalde met ruim vijftig procent ten opzichte van het de werkloosheidscijfers in dezelfde periode vorig jaar.

Opvallend is dat zzp 'ers in de bouw in verhouding veel meer voorkomen dan in de gehele Nederlandse economie.

Het aandeel van de leeftijdsgroepen tot 45 jaar is in de bouwsector sterk afgenomen en dat van de 45-plussers is sterk toegenomen. Dat komt doordat de instroom vanuit het beroepsonderwijs enorm is gedaald en jongere werknemers waarschijnlijk sterker door ontslag zijn getroffen dan ouderen.