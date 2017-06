Michiel van Willigen nieuwe wethouder voor ChristenUnie Zwolle

Michiel van Willigen is waterschapper en initiatiefnemer van autodelenzwolle.nl, staat op de website van de Christenunie in Zwolle. Dat is een groep mensen die de auto's in de buurt met elkaar delen. Sinds zijn studie in Wageningen werkt hij bij adviesbureaus, overheid of met buren aan een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. In 2001 vestigde Michiel zich in Assendorp. 'De betrokkenheid en groene omgeving van zijn geboortedorp Bergambacht ziet hij terug in Zwolle, maar dan hand in hand met de voorzieningen van een grote stad', laat de ChristenUnie noteren op hun website.