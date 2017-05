Minder treinen tussen Zwolle en Coevorden

Wietze de Jager koopt huis in Zwolle

16:07 Qmusic-dj's Wietze de Jager en Lieke Veld hebben een huis in Zwolle gekocht. Of ze er zelf gaan wonen? De buren denken van niet, want de nieuwe bewoner heeft zich voorgesteld en hij heet geen Wietze. Het dj-echtpaar heeft recent wel een luxe Amsterdamse appartement van de hand gedaan.