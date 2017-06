Mirthe gaat winkelen en komt terug als een 'Miss'

Mirthe Minkes uit Zwolle was een cadeautje aan het kopen met een vriendin en voordat ze het wist was Mirthe finaliste in Miss World Nederland.

Ervaring? Die heeft ze niet. De afgelopen dagen is ze vooral bezig geweest om van de schrik te bekomen en zich klaar te maken voor de finale van Miss World Nederland. Ze werd vrijdagmiddag zomaar van straat geplukt. ,,Ik kwam de manager van Miss World Overijssel tegen en hij vroeg of ik mee wilde doen. Ik was meteen heel enthousiast, maar eenmaal thuisgekomen dacht ik wel: oh jee, die andere meiden hebben allemaal aan een wedstrijd meegedaan, en ik niet." Ze werd al eens eerder gevraagd voor de Overijsselse missverkiezing. De badpakkenronde zag ze toen niet zitten. ,,Dat heb ik wel even nagevraagd. Die ronde bestaat nu niet meer."

Quote Ik dacht wel 'oh jee, die andere meiden hebben al aan een wedstrijd meegedaan en ik niet'' Mirthe Minkes

Terugtrekking

Met Mirthe zijn de twintig finaleplekken gevuld. De Zwolse neemt de plaats in van Myron de Leeuw uit Hengelo als Overijsselse finaliste. De Leeuw heeft zich teruggetrokken uit de race wegens privé-omstandigheden. Naast de provinciale finalisten hebben nog acht meiden zich geplaatst via een castingdag in Giethoorn. Op 30 juli wordt de winnares gekroond.

Hoeveel kans ze maakt op de titel, vindt Mirthe moeilijk te zeggen. Ze is nog wat onzeker, maar gebruikt dat juist om zichzelf een persoonlijk doel te stellen. ,,Ik krijg straks mooie jurken aan, les op de catwalk, dat is allemaal nieuw voor me. Ik denk dat ik daardoor ook zekerder wordt."

