'Misschien konden ze het niet hebben dat ik zo'n mooie auto had?'

VideoNando Jokic heeft geen vijanden en maakt met niemand ruzie. Toch is zijn Golf vrijwel zeker in brand gestoken.

'Is er iemand boos op mij? Of misschien jaloers?" Hoofdschuddend staat Nando Jokic (21) bij het geblakerde wegdek op de Waallaan in de Zwolse wijk Aa-landen waar ooit zijn Volkswagen Golf 5 stond. Hij is nog steeds vol ongeloof over wat hem donderdagnacht overkwam. De auto brandde volledig uit, zeer waarschijnlijk als gevolg van brandstichting.

Gehuld in ochtendjas en met rode ogen, want veel slaap heeft Jokic niet gehad, doet hij zijn relaas. ,,Het is moeilijk te reconstrueren, maar het begon allemaal rond half drie. Ik hoorde een snel weg rijdende auto, gevolgd door een harde knal. En later nog een. Ik dacht dat er weer iets loos was in de Geul, een straat achter ons huis waar wel vaker rumoer is. Maar na die knallen bleef het stil."

Buurmeisje

Even later werd pijnlijk duidelijk dat Nando zelf hoofdrolspeler in dit verhaal zou worden. Dankzij een buurmeisje dat aanbelde met de vraag 'of het misschien zijn auto is die in brand staat'.

,,Een vreemde gewaarwording", zegt het slachtoffer. ,,Mijn vader heeft nog een bluspoging gedaan, maar dat was volledig kansloos." Toen de brandweer arriveerde was er weinig meer te doen dan 'damage control'.

Volledig scherm De auto brandde uit aan de Waallaan in Zwolle. © GinoPress 's Anderdaags is hij de schok nog steeds niet te boven. Buurvrouw mevrouw Tiescheffer komt eens informeren hoe het met hem gaat. Ze krijgt een halfslachtig duimpje terug. ,,Ik vind het zo sneu voor die jongen. Het was zo'n mooie auto en hij heeft er zo hard voor moeten werken."

,,Die auto betekende inderdaad veel voor me. Het was de auto die ik altijd wilde hebben. Ik heb er lang voor moeten sparen. Dat hij is aangestoken staat voor mij wel vast. Zo'n auto vliegt toch niet spontaan in de fik? Geen idee wie dat gedaan zou moeten hebben, ik heb geen vijanden en maak met niemand ruzie. Misschien konden ze het niet hebben dat ik zo'n mooie auto had?"

Aanmaakblokje

De rechercheur van politie die de brand onderzoekt, bevestigt het vermoeden van de eigenaar. ,,De auto heeft minstens twee uur stil gestaan. In 98 procent van de gevallen is dan brandstichting de oorzaak." Hoe dat gegaan is? Hij heeft voorlopig nog geen idee. ,,Maar een beproefde methode is een aanmaakblokje op een band leggen en aansteken. De daders zijn dan al lang en breed weg als de auto begint te branden."

Naar het geld, de auto is zo'n 2500 euro waard, kan Jokic waarschijnlijk fluiten. ,,Ondanks aanmaningen van mijn vader is de auto alleen WA-verzekerd. Stom natuurlijk. Veel hoop dat de daders gepakt worden heb ik ook niet."

Aanknopingspunten