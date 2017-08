Modeketen Witteveen failliet, 98 winkels dicht

Video Metershoog sculptuur Tom Claassen op Lowlands en bij Fundatie

13:12 Beeldhouwer Tom Claassen heeft in opdracht van Museum De Fundatie in Zwolle een tien meter hoog sculptuur gemaakt dat vanaf 18 augustus te zien is op het festival Lowlands in Biddinghuizen. De sculptuur heet Mikkel en krijgt na Lowlands een prominente plek in de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis in Heino.