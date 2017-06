Moslimjongeren willen 100.000 folders in Zwolle uitdelen

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap wil komend weekeinde in Zwolle met zo veel mogelijk inwoners en voorbijgangers het gesprek aangaan over de islam. Tientallen leden van de jongerenafdeling trekken de stad in onder het motto 'ik ben een moslim, ask me anything'.

Ze willen in totaal 100.000 folders uitdelen in Zwolle. Zowel zaterdag als zondag gaan ze de woonwijken in om overal aan te bellen en folders te overhandigen. Daarnaast staan enkele leden zaterdag en zondag van 12-16 uur in de binnenstad met borden waarop ze voorbijgangers uitnodigen hun vragen te stellen.

Gesprek

Bestuurslid én imam Safeer Siddiqui (28) van de in Nunspeet zetelende organisatie: ,,Laatst bleek uit onderzoek dat zes op de tien Nederlanders nog nooit contact hebben gehad met een moslim. Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen wel vragen hebben over moslims en de islam, maar die niet stellen, bijvoorbeeld uit angst of onwetendheid. Een gesprek kan dan verhelderend werken. We gaan niemand lastig vallen, we voelen denk ik wel aan met wie we wel of niet in gesprek kunnen gaan. Maar ik voel me Nederlander en ik wil dat mijn medeburgers de mooie kanten van mijn religie kunnen zien. Vaak gaat het alleen om de rotte appels. ''

Vredelievend en ruimdenkend