MRSA-besmetting in Isala Zwolle

Dat bevestigt woordvoerder Astrid Nauta desgevraagd. ,,Eind vorige week is er bij één patiënt de besmetting geconstateerd", zegt Nauta. ,,Dan gaat een protocol in werking. Patiënten en medewerkers die in direct contact staan met de bron, de zogenaamde index-patiënt, worden dan getest. Dat is vorige week gebeurd." Omdat de besmetting niet verder verspreid is, is het onderzoek beperkt gebleven tot deze zogenaamde 'eerste ring'. ,,Was dat wel het geval geweest dan waren ook de familieleden van de eerste groep onderzocht."

Landelijk protocol

Isala volgt hierbij een landelijk protocol. Hoe vaak besmettingen plaatsvinden kon Nauta niet zeggen. Het is ook niet te zeggen of de besmetting in Isala heeft plaatsgevonden. ,,We zijn een open wereld en samenleving waarbij veel gereisd wordt. MRSA kan ook het ziekenhuis mee naar binnen worden genomen. Je loopt die bacterie niet per se binnen het ziekenhuis op."

MRSA

De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus, kortweg MRSA, is een stafylokok. Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok want hij is ongevoelig voor behandeling met de meeste antibiotica. In Nederland komt MRSA regelmatig voor, volgens het RIVM. MRSA gedijt goed in een omgeving waar bepaalde soorten antibiotica worden gebruikt, zoals in een ziekenhuis of verpleeghuis. ,,Omdat MRSA ongevoelig is voor de meeste antibiotica, kan MRSA zich juist daar gemakkelijk handhaven en verspreiden"aldus het RIVM. ,,Bovendien zijn patiënten in ziekenhuizen of verpleeghuizen vaak gevoeliger voor infecties door bijvoorbeeld chronische ziekte, medicijngebruik, operatie of verwondingen."