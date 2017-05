N35 twee uur volledig dicht na ernstig ongeval

Zoektocht naar vergeten Q-koortsdoden

7:00 Zeker 74 mensen overleden in de afgelopen 10 jaar aan Q-koorts, de ziekte die zich vanaf 2007 via een geitenhouderij in het Brabantse Herpen over het hele land verspreidde. Veruit de meesten van hen stierven anoniem. Het maakt Q-koorts tot een stille ramp. Bijna niemand kent de namen van de tientallen slachtoffers, hun gezicht, hun leeftijd, hun woonplaats, hun verhaal.